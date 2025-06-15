Divisas / WDS
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each
16.18 USD 0.17 (1.04%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WDS de hoy ha cambiado un -1.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 16.09, mientras que el máximo ha alcanzado 16.33.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
16.09 16.33
Rango anual
11.26 18.43
- Cierres anteriores
- 16.35
- Open
- 16.31
- Bid
- 16.18
- Ask
- 16.48
- Low
- 16.09
- High
- 16.33
- Volumen
- 1.882 K
- Cambio diario
- -1.04%
- Cambio mensual
- -4.99%
- Cambio a 6 meses
- 10.82%
- Cambio anual
- -6.47%
