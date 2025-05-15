Валюты / WDS
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each
16.35 USD 0.22 (1.36%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WDS за сегодня изменился на 1.36%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.21, а максимальная — 16.36.
Следите за динамикой Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
16.21 16.36
Годовой диапазон
11.26 18.43
- Предыдущее закрытие
- 16.13
- Open
- 16.23
- Bid
- 16.35
- Ask
- 16.65
- Low
- 16.21
- High
- 16.36
- Объем
- 1.678 K
- Дневное изменение
- 1.36%
- Месячное изменение
- -3.99%
- 6-месячное изменение
- 11.99%
- Годовое изменение
- -5.49%
