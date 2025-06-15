통화 / WDS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each
15.13 USD 0.15 (0.98%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WDS 환율이 오늘 -0.98%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 15.09이고 고가는 15.24이었습니다.
Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDS News
- Santos stock rating reiterated at Outperform by CLSA despite Adnoc bid withdrawal
- Factbox-Australia’s biggest takeover deals that fell apart
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.83%
- Santos shares slide 14% after ADNOC drops $19 bln bid
- Woodside Energy expects demand for LNG to grow 50% over next decade
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Woodside Energy: Undervalued LNG Powerhouse With Large Stock Upside Potential (NYSE:WDS)
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.24%
- OCI downgraded to Ba3 by Moody’s as business profile shrinks
- Woodside Energy Group Ltd (WDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Woodside Energy Group Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WDS)
- Woodside Energy may keep up to 80% of Louisiana LNG project
- Woodside Energy clocks 24% profit slide in H1 on weak oil prices
- Uniper adjusted EBITDA falls 78% on lower generation, trading activity
- Venture Global okays construction of CP2 LNG project, shares rise 5%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Woodside Energy beats revenue estimates as Sangomar drives growth
- Woodside reports solid 1H25 results with lower costs and divestment progress
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- Australia sees lower commodity export earnings; Rio, BHP shares decline
- Dividend Income Summary: Lanny’s May 2025 Summary
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.95%
- Woodside Energy: The Jewel In The Calcasieu Parish (NYSE:WDS)
- Australia’s Santos receives $18.7 bln takeover offer from ADNOC-led group
일일 변동 비율
15.09 15.24
년간 변동
11.26 18.43
- 이전 종가
- 15.28
- 시가
- 15.22
- Bid
- 15.13
- Ask
- 15.43
- 저가
- 15.09
- 고가
- 15.24
- 볼륨
- 1.068 K
- 일일 변동
- -0.98%
- 월 변동
- -11.16%
- 6개월 변동
- 3.63%
- 년간 변동율
- -12.54%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K