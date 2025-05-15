货币 / WDS
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each
16.23 USD 0.12 (0.73%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WDS汇率已更改-0.73%。当日，交易品种以低点16.22和高点16.33进行交易。
关注Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WDS新闻
- Woodside Energy expects demand for LNG to grow 50% over next decade
- Sizing Up The Next Wave Of U.S. LNG Export Projects
- Woodside Energy: Undervalued LNG Powerhouse With Large Stock Upside Potential (NYSE:WDS)
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.24%
- OCI downgraded to Ba3 by Moody’s as business profile shrinks
- Woodside Energy Group Ltd (WDS) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Woodside Energy Group Ltd 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WDS)
- Woodside Energy may keep up to 80% of Louisiana LNG project
- Woodside Energy clocks 24% profit slide in H1 on weak oil prices
- Uniper adjusted EBITDA falls 78% on lower generation, trading activity
- Venture Global okays construction of CP2 LNG project, shares rise 5%
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.49%
- Woodside Energy beats revenue estimates as Sangomar drives growth
- Woodside reports solid 1H25 results with lower costs and divestment progress
- Midstream At Halftime: Defensiveness Wins, Gas In Focus
- Australia sees lower commodity export earnings; Rio, BHP shares decline
- Dividend Income Summary: Lanny’s May 2025 Summary
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.95%
- Woodside Energy: The Jewel In The Calcasieu Parish (NYSE:WDS)
- Australia’s Santos receives $18.7 bln takeover offer from ADNOC-led group
- Australia stocks lower at close of trade; S&P/ASX 200 down 0.21%
- JPMorgan downgrades Woodside Energy stock citing execution risks
- Woodside Energy reports on NWS project extension
- Woodside Energy announces US bond pricing
日范围
16.22 16.33
年范围
11.26 18.43
- 前一天收盘价
- 16.35
- 开盘价
- 16.31
- 卖价
- 16.23
- 买价
- 16.53
- 最低价
- 16.22
- 最高价
- 16.33
- 交易量
- 568
- 日变化
- -0.73%
- 月变化
- -4.70%
- 6个月变化
- 11.16%
- 年变化
- -6.18%
