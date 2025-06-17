Valute / WDS
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each
15.13 USD 0.15 (0.98%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WDS ha avuto una variazione del -0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.09 e ad un massimo di 15.24.
Segui le dinamiche di Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
WDS News
Intervallo Giornaliero
15.09 15.24
Intervallo Annuale
11.26 18.43
- Chiusura Precedente
- 15.28
- Apertura
- 15.22
- Bid
- 15.13
- Ask
- 15.43
- Minimo
- 15.09
- Massimo
- 15.24
- Volume
- 1.068 K
- Variazione giornaliera
- -0.98%
- Variazione Mensile
- -11.16%
- Variazione Semestrale
- 3.63%
- Variazione Annuale
- -12.54%
20 settembre, sabato