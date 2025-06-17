QuotazioniSezioni
WDS: Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each

15.13 USD 0.15 (0.98%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio WDS ha avuto una variazione del -0.98% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 15.09 e ad un massimo di 15.24.

Segui le dinamiche di Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each . Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
15.09 15.24
Intervallo Annuale
11.26 18.43
Chiusura Precedente
15.28
Apertura
15.22
Bid
15.13
Ask
15.43
Minimo
15.09
Massimo
15.24
Volume
1.068 K
Variazione giornaliera
-0.98%
Variazione Mensile
-11.16%
Variazione Semestrale
3.63%
Variazione Annuale
-12.54%
