Moedas / WDH
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the
1.86 USD 0.04 (2.11%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do WDH para hoje mudou para -2.11%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.85 e o mais alto foi 1.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDH Notícias
- Waterdrop Q2 Profit Jumps 86%
- Waterdrop: Revenue Surprise, But Smaller Upside Stock Price Potential (Downgrade) (WDH)
- AAR, Lucid Group, Monarch Casino & Resort And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Albemarle (NYSE:ALB), AAR (NYSE:AIR)
- Waterdrop: Strong Growth Can Overcome Short-Term Headwinds (NYSE:WDH)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results, Net profit rises 34.2% year-on-year
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Waterdrop Inc. to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 5, 2025
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Supercharges Insurance With AI, Elevating Service And Compliance - Waterdrop (NYSE:WDH)
Faixa diária
1.85 1.90
Faixa anual
1.05 2.18
- Fechamento anterior
- 1.90
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Low
- 1.85
- High
- 1.90
- Volume
- 242
- Mudança diária
- -2.11%
- Mudança mensal
- 9.41%
- Mudança de 6 meses
- 23.18%
- Mudança anual
- 55.00%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh