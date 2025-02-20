Valute / WDH
WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the
1.93 USD 0.06 (3.21%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio WDH ha avuto una variazione del 3.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.90 e ad un massimo di 1.94.
Segui le dinamiche di Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.90 1.94
Intervallo Annuale
1.05 2.18
- Chiusura Precedente
- 1.87
- Apertura
- 1.92
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Minimo
- 1.90
- Massimo
- 1.94
- Volume
- 1.049 K
- Variazione giornaliera
- 3.21%
- Variazione Mensile
- 13.53%
- Variazione Semestrale
- 27.81%
- Variazione Annuale
- 60.83%
21 settembre, domenica