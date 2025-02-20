货币 / WDH
WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the
1.90 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日WDH汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.88和高点1.91进行交易。
关注Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
WDH新闻
- Waterdrop Q2 Profit Jumps 86%
- Waterdrop: Revenue Surprise, But Smaller Upside Stock Price Potential (Downgrade) (WDH)
- AAR, Lucid Group, Monarch Casino & Resort And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Albemarle (NYSE:ALB), AAR (NYSE:AIR)
- Waterdrop: Strong Growth Can Overcome Short-Term Headwinds (NYSE:WDH)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results, Net profit rises 34.2% year-on-year
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Waterdrop Inc. to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 5, 2025
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Supercharges Insurance With AI, Elevating Service And Compliance - Waterdrop (NYSE:WDH)
日范围
1.88 1.91
年范围
1.05 2.18
- 前一天收盘价
- 1.90
- 开盘价
- 1.90
- 卖价
- 1.90
- 买价
- 2.20
- 最低价
- 1.88
- 最高价
- 1.91
- 交易量
- 262
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 11.76%
- 6个月变化
- 25.83%
- 年变化
- 58.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值