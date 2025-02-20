通貨 / WDH
WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the
1.87 USD 0.03 (1.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
WDHの今日の為替レートは、-1.58%変化しました。日中、通貨は1あたり1.84の安値と1.90の高値で取引されました。
Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing theダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
WDH News
- Waterdrop Q2 Profit Jumps 86%
- Waterdrop: Revenue Surprise, But Smaller Upside Stock Price Potential (Downgrade) (WDH)
- AAR, Lucid Group, Monarch Casino & Resort And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Albemarle (NYSE:ALB), AAR (NYSE:AIR)
- Waterdrop: Strong Growth Can Overcome Short-Term Headwinds (NYSE:WDH)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results, Net profit rises 34.2% year-on-year
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Waterdrop Inc. to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 5, 2025
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Supercharges Insurance With AI, Elevating Service And Compliance - Waterdrop (NYSE:WDH)
1日のレンジ
1.84 1.90
1年のレンジ
1.05 2.18
- 以前の終値
- 1.90
- 始値
- 1.90
- 買値
- 1.87
- 買値
- 2.17
- 安値
- 1.84
- 高値
- 1.90
- 出来高
- 384
- 1日の変化
- -1.58%
- 1ヶ月の変化
- 10.00%
- 6ヶ月の変化
- 23.84%
- 1年の変化
- 55.83%
