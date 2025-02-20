통화 / WDH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the
1.93 USD 0.06 (3.21%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
WDH 환율이 오늘 3.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.90이고 고가는 1.94이었습니다.
Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDH News
- Waterdrop Q2 Profit Jumps 86%
- Waterdrop: Revenue Surprise, But Smaller Upside Stock Price Potential (Downgrade) (WDH)
- AAR, Lucid Group, Monarch Casino & Resort And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Albemarle (NYSE:ALB), AAR (NYSE:AIR)
- Waterdrop: Strong Growth Can Overcome Short-Term Headwinds (NYSE:WDH)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results, Net profit rises 34.2% year-on-year
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Waterdrop Inc. to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 5, 2025
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Supercharges Insurance With AI, Elevating Service And Compliance - Waterdrop (NYSE:WDH)
일일 변동 비율
1.90 1.94
년간 변동
1.05 2.18
- 이전 종가
- 1.87
- 시가
- 1.92
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- 저가
- 1.90
- 고가
- 1.94
- 볼륨
- 1.049 K
- 일일 변동
- 3.21%
- 월 변동
- 13.53%
- 6개월 변동
- 27.81%
- 년간 변동율
- 60.83%
20 9월, 토요일