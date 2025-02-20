Währungen / WDH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the
1.87 USD 0.03 (1.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WDH hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.84 bis zu einem Hoch von 1.90 gehandelt.
Verfolgen Sie die Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDH News
- Waterdrop Q2 Profit Jumps 86%
- Waterdrop: Revenue Surprise, But Smaller Upside Stock Price Potential (Downgrade) (WDH)
- AAR, Lucid Group, Monarch Casino & Resort And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Albemarle (NYSE:ALB), AAR (NYSE:AIR)
- Waterdrop: Strong Growth Can Overcome Short-Term Headwinds (NYSE:WDH)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results, Net profit rises 34.2% year-on-year
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Waterdrop Inc. to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 5, 2025
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Supercharges Insurance With AI, Elevating Service And Compliance - Waterdrop (NYSE:WDH)
Tagesspanne
1.84 1.90
Jahresspanne
1.05 2.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.90
- Eröffnung
- 1.90
- Bid
- 1.87
- Ask
- 2.17
- Tief
- 1.84
- Hoch
- 1.90
- Volumen
- 384
- Tagesänderung
- -1.58%
- Monatsänderung
- 10.00%
- 6-Monatsänderung
- 23.84%
- Jahresänderung
- 55.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K