KurseKategorien
Währungen / WDH
Zurück zum Aktien

WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the

1.87 USD 0.03 (1.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von WDH hat sich für heute um -1.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.84 bis zu einem Hoch von 1.90 gehandelt.

Verfolgen Sie die Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

WDH News

Tagesspanne
1.84 1.90
Jahresspanne
1.05 2.18
Vorheriger Schlusskurs
1.90
Eröffnung
1.90
Bid
1.87
Ask
2.17
Tief
1.84
Hoch
1.90
Volumen
384
Tagesänderung
-1.58%
Monatsänderung
10.00%
6-Monatsänderung
23.84%
Jahresänderung
55.83%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K