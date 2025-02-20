Devises / WDH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the
1.93 USD 0.06 (3.21%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WDH a changé de 3.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.90 et à un maximum de 1.94.
Suivez la dynamique Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WDH Nouvelles
- Waterdrop Q2 Profit Jumps 86%
- Waterdrop: Revenue Surprise, But Smaller Upside Stock Price Potential (Downgrade) (WDH)
- AAR, Lucid Group, Monarch Casino & Resort And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Albemarle (NYSE:ALB), AAR (NYSE:AIR)
- Waterdrop: Strong Growth Can Overcome Short-Term Headwinds (NYSE:WDH)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results, Net profit rises 34.2% year-on-year
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Waterdrop Inc. to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 5, 2025
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Supercharges Insurance With AI, Elevating Service And Compliance - Waterdrop (NYSE:WDH)
Range quotidien
1.90 1.94
Range Annuel
1.05 2.18
- Clôture Précédente
- 1.87
- Ouverture
- 1.92
- Bid
- 1.93
- Ask
- 2.23
- Plus Bas
- 1.90
- Plus Haut
- 1.94
- Volume
- 1.049 K
- Changement quotidien
- 3.21%
- Changement Mensuel
- 13.53%
- Changement à 6 Mois
- 27.81%
- Changement Annuel
- 60.83%
20 septembre, samedi