WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the
1.90 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
WDH exchange rate has changed by 0.00% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.85 and at a high of 1.94.
Follow Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
1.85 1.94
Year Range
1.05 2.18
- Previous Close
- 1.90
- Open
- 1.91
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.85
- High
- 1.94
- Volume
- 492
- Daily Change
- 0.00%
- Month Change
- 11.76%
- 6 Months Change
- 25.83%
- Year Change
- 58.33%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%