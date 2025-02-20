Divisas / WDH
WDH: Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the
1.90 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de WDH de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.87, mientras que el máximo ha alcanzado 1.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Waterdrop Inc American Depositary Shares (each representing the. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
WDH News
- Waterdrop Q2 Profit Jumps 86%
- Waterdrop: Revenue Surprise, But Smaller Upside Stock Price Potential (Downgrade) (WDH)
- AAR, Lucid Group, Monarch Casino & Resort And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Albemarle (NYSE:ALB), AAR (NYSE:AIR)
- Waterdrop: Strong Growth Can Overcome Short-Term Headwinds (NYSE:WDH)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results, Net profit rises 34.2% year-on-year
- Waterdrop Inc. Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
- Waterdrop Inc. to Report First Quarter 2025 Financial Results on June 5, 2025
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Waterdrop Inc. (WDH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Waterdrop Supercharges Insurance With AI, Elevating Service And Compliance - Waterdrop (NYSE:WDH)
Rango diario
1.87 1.91
Rango anual
1.05 2.18
- Cierres anteriores
- 1.90
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.87
- High
- 1.91
- Volumen
- 706
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 11.76%
- Cambio a 6 meses
- 25.83%
- Cambio anual
- 58.33%
