WBI: Waterbridge Infrastructure LLC
A taxa do WBI para hoje mudou para -3.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 20.79 e o mais alto foi 21.91.
Veja a dinâmica do par de moedas Waterbridge Infrastructure LLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de WBI hoje?
Hoje Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) está avaliado em 20.96. O instrumento é negociado dentro de 20.79 - 21.91, o fechamento de ontem foi 21.75, e o volume de negociação atingiu 431. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de WBI em tempo real.
As ações de Waterbridge Infrastructure LLC pagam dividendos?
Atualmente Waterbridge Infrastructure LLC está avaliado em 20.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -16.09% e USD. Monitore os movimentos de WBI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de WBI?
Você pode comprar ações de Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) pelo preço atual 20.96. Ordens geralmente são executadas perto de 20.96 ou 21.26, enquanto 431 e -4.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de WBI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de WBI?
Investir em Waterbridge Infrastructure LLC envolve considerar a faixa anual 20.79 - 27.12 e o preço atual 20.96. Muitos comparam -7.87% e -16.09% antes de enviar ordens em 20.96 ou 21.26. Estude as mudanças diárias de preço de WBI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Waterbridge Infrastructure LLC?
O maior preço de Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) no último ano foi 27.12. As ações oscilaram bastante dentro de 20.79 - 27.12, e a comparação com 21.75 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Waterbridge Infrastructure LLC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Waterbridge Infrastructure LLC?
O menor preço de Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) no ano foi 20.79. A comparação com o preço atual 20.96 e 20.79 - 27.12 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de WBI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de WBI?
No passado Waterbridge Infrastructure LLC passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 21.75 e -16.09% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 21.75
- Open
- 21.91
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Low
- 20.79
- High
- 21.91
- Volume
- 431
- Mudança diária
- -3.63%
- Mudança mensal
- -7.87%
- Mudança de 6 meses
- -16.09%
- Mudança anual
- -16.09%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.