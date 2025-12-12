- 概要
WBI: ウォーターブリッジ・インフラストラクチャー
WBIの今日の為替レートは、-3.86%変化しました。日中、通貨は1あたり20.79の安値と21.91の高値で取引されました。
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
WBI株の現在の価格は？
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーの株価は本日20.91です。20.79 - 21.91内で取引され、前日の終値は21.75、取引量は621に達しました。WBIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーの株は配当を出しますか？
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーの現在の価格は20.91です。配当方針は会社によりますが、投資家は-16.29%やUSDにも注目します。WBIの動きはライブチャートで確認できます。
WBI株を買う方法は？
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーの株は現在20.91で購入可能です。注文は通常20.91または21.21付近で行われ、621や-4.56%が市場の動きを示します。WBIの最新情報はライブチャートで確認できます。
WBI株に投資する方法は？
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーへの投資では、年間の値幅20.79 - 27.12と現在の20.91を考慮します。注文は多くの場合20.91や21.21で行われる前に、-8.09%や-16.29%と比較されます。WBIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーの株の最高値は？
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーの過去1年の最高値は27.12でした。20.79 - 27.12内で株価は大きく変動し、21.75と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーの株の最低値は？
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャー(WBI)の年間最安値は20.79でした。現在の20.91や20.79 - 27.12と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。WBIの動きはライブチャートで確認できます。
WBIの株式分割はいつ行われましたか？
ウォーターブリッジ・インフラストラクチャーは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.75、-16.29%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.75
- 始値
- 21.91
- 買値
- 20.91
- 買値
- 21.21
- 安値
- 20.79
- 高値
- 21.91
- 出来高
- 621
- 1日の変化
- -3.86%
- 1ヶ月の変化
- -8.09%
- 6ヶ月の変化
- -16.29%
- 1年の変化
- -16.29%
