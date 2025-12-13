WBI: Waterbridge Infrastructure LLC
今日WBI汇率已更改-3.63%。当日，交易品种以低点20.74和高点21.91进行交易。
关注Waterbridge Infrastructure LLC动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
WBI股票今天的价格是多少？
Waterbridge Infrastructure LLC股票今天的定价为20.96。它在20.74 - 21.91范围内交易，昨天的收盘价为21.75，交易量达到1310。WBI的实时价格图表显示了这些更新。
Waterbridge Infrastructure LLC股票是否支付股息？
Waterbridge Infrastructure LLC目前的价值为20.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-16.09%和USD。实时查看图表以跟踪WBI走势。
如何购买WBI股票？
您可以以20.96的当前价格购买Waterbridge Infrastructure LLC股票。订单通常设置在20.96或21.26附近，而1310和-4.34%显示市场活动。立即关注WBI的实时图表更新。
如何投资WBI股票？
投资Waterbridge Infrastructure LLC需要考虑年度范围20.74 - 27.12和当前价格20.96。许多人在以20.96或21.26下订单之前，会比较-7.87%和。实时查看WBI价格图表，了解每日变化。
Waterbridge Infrastructure LLC股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Waterbridge Infrastructure LLC的最高价格是27.12。在20.74 - 27.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Waterbridge Infrastructure LLC的绩效。
Waterbridge Infrastructure LLC股票的最低价格是多少？
Waterbridge Infrastructure LLC（WBI）的最低价格为20.74。将其与当前的20.96和20.74 - 27.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看WBI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
WBI股票是什么时候拆分的？
Waterbridge Infrastructure LLC历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.75和-16.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.75
- 开盘价
- 21.91
- 卖价
- 20.96
- 买价
- 21.26
- 最低价
- 20.74
- 最高价
- 21.91
- 交易量
- 1.310 K
- 日变化
- -3.63%
- 月变化
- -7.87%
- 6个月变化
- -16.09%
- 年变化
- -16.09%