WBI: Waterbridge Infrastructure LLC
Il tasso di cambio WBI ha avuto una variazione del -3.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.79 e ad un massimo di 21.91.
Segui le dinamiche di Waterbridge Infrastructure LLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni WBI oggi?
Oggi le azioni Waterbridge Infrastructure LLC sono prezzate a 20.96. Viene scambiato all'interno di 20.79 - 21.91, la chiusura di ieri è stata 21.75 e il volume degli scambi ha raggiunto 431. Il grafico dei prezzi in tempo reale di WBI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Waterbridge Infrastructure LLC pagano dividendi?
Waterbridge Infrastructure LLC è attualmente valutato a 20.96. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -16.09% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di WBI.
Come acquistare azioni WBI?
Puoi acquistare azioni Waterbridge Infrastructure LLC al prezzo attuale di 20.96. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 20.96 o 21.26, mentre 431 e -4.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di WBI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni WBI?
Investire in Waterbridge Infrastructure LLC implica considerare l'intervallo annuale 20.79 - 27.12 e il prezzo attuale 20.96. Molti confrontano -7.87% e -16.09% prima di effettuare ordini su 20.96 o 21.26. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di WBI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Waterbridge Infrastructure LLC?
Il prezzo massimo di Waterbridge Infrastructure LLC nell'ultimo anno è stato 27.12. All'interno di 20.79 - 27.12, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 21.75 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Waterbridge Infrastructure LLC utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Waterbridge Infrastructure LLC?
Il prezzo più basso di Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) nel corso dell'anno è stato 20.79. Confrontandolo con gli attuali 20.96 e 20.79 - 27.12 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda WBI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di WBI?
Waterbridge Infrastructure LLC ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 21.75 e -16.09%.
- Chiusura Precedente
- 21.75
- Apertura
- 21.91
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Minimo
- 20.79
- Massimo
- 21.91
- Volume
- 431
- Variazione giornaliera
- -3.63%
- Variazione Mensile
- -7.87%
- Variazione Semestrale
- -16.09%
- Variazione Annuale
- -16.09%
