WBI: Waterbridge Infrastructure LLC
Le taux de change de WBI a changé de -3.86% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.79 et à un maximum de 21.91.
Suivez la dynamique Waterbridge Infrastructure LLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action WBI aujourd'hui ?
L'action Waterbridge Infrastructure LLC est cotée à 20.91 aujourd'hui. Elle se négocie dans 20.79 - 21.91, a clôturé hier à 21.75 et son volume d'échange a atteint 621. Le graphique en temps réel du cours de WBI présente ces mises à jour.
L'action Waterbridge Infrastructure LLC verse-t-elle des dividendes ?
Waterbridge Infrastructure LLC est actuellement valorisé à 20.91. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -16.29% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de WBI.
Comment acheter des actions WBI ?
Vous pouvez acheter des actions Waterbridge Infrastructure LLC au cours actuel de 20.91. Les ordres sont généralement placés à proximité de 20.91 ou de 21.21, le 621 et le -4.56% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de WBI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action WBI ?
Investir dans Waterbridge Infrastructure LLC implique de prendre en compte la fourchette annuelle 20.79 - 27.12 et le prix actuel 20.91. Beaucoup comparent -8.09% et -16.29% avant de passer des ordres à 20.91 ou 21.21. Consultez le graphique du cours de WBI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Waterbridge Infrastructure LLC ?
Le cours le plus élevé de Waterbridge Infrastructure LLC l'année dernière était 27.12. Au cours de 20.79 - 27.12, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 21.75 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Waterbridge Infrastructure LLC sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Waterbridge Infrastructure LLC ?
Le cours le plus bas de Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) sur l'année a été 20.79. Sa comparaison avec 20.91 et 20.79 - 27.12 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de WBI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action WBI a-t-elle été divisée ?
Waterbridge Infrastructure LLC a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 21.75 et -16.29% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 21.75
- Ouverture
- 21.91
- Bid
- 20.91
- Ask
- 21.21
- Plus Bas
- 20.79
- Plus Haut
- 21.91
- Volume
- 621
- Changement quotidien
- -3.86%
- Changement Mensuel
- -8.09%
- Changement à 6 Mois
- -16.29%
- Changement Annuel
- -16.29%
