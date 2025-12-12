- Übersicht
WBI: Waterbridge Infrastructure LLC
Der Wechselkurs von WBI hat sich für heute um -3.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.79 bis zu einem Hoch von 21.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Waterbridge Infrastructure LLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von WBI heute?
Die Aktie von Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) notiert heute bei 20.96. Sie wird innerhalb einer Spanne von 20.79 - 21.91 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 21.75 und das Handelsvolumen erreichte 431. Das Live-Chart von WBI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie WBI Dividenden?
Waterbridge Infrastructure LLC wird derzeit mit 20.96 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -16.09% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von WBI zu verfolgen.
Wie kaufe ich WBI-Aktien?
Sie können Aktien von Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) zum aktuellen Kurs von 20.96 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 20.96 oder 21.26 platziert, während 431 und -4.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von WBI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in WBI-Aktien?
Bei einer Investition in Waterbridge Infrastructure LLC müssen die jährliche Spanne 20.79 - 27.12 und der aktuelle Kurs 20.96 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -7.87% und -16.09%, bevor sie Orders zu 20.96 oder 21.26 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von WBI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Waterbridge Infrastructure LLC?
Der höchste Kurs von Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) im vergangenen Jahr lag bei 27.12. Innerhalb von 20.79 - 27.12 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 21.75 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Waterbridge Infrastructure LLC mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Waterbridge Infrastructure LLC?
Der niedrigste Kurs von Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) im Laufe des Jahres betrug 20.79. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 20.96 und der Spanne 20.79 - 27.12 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von WBI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von WBI statt?
Waterbridge Infrastructure LLC hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 21.75 und -16.09% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.75
- Eröffnung
- 21.91
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Tief
- 20.79
- Hoch
- 21.91
- Volumen
- 431
- Tagesänderung
- -3.63%
- Monatsänderung
- -7.87%
- 6-Monatsänderung
- -16.09%
- Jahresänderung
- -16.09%
