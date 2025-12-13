- Panorámica
WBI: Waterbridge Infrastructure LLC
El tipo de cambio de WBI de hoy ha cambiado un -3.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.74, mientras que el máximo ha alcanzado 21.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Waterbridge Infrastructure LLC. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de WBI hoy?
Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) se evalúa hoy en 20.96. El instrumento se negocia dentro de 20.74 - 21.91; el cierre de ayer ha sido 21.75 y el volumen comercial ha alcanzado 1310. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios WBI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Waterbridge Infrastructure LLC?
Waterbridge Infrastructure LLC se evalúa actualmente en 20.96. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -16.09% y USD. Monitoree los movimientos de WBI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de WBI?
Puede comprar acciones de Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) al precio actual de 20.96. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 20.96 o 21.26, mientras que 1310 y -4.34% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de WBI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de WBI?
Invertir en Waterbridge Infrastructure LLC implica tener en cuenta el rango anual 20.74 - 27.12 y el precio actual 20.96. Muchos comparan -7.87% y -16.09% antes de colocar órdenes en 20.96 o 21.26. Estudie los cambios diarios de precios de WBI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Waterbridge Infrastructure LLC?
El precio más alto de Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) en el último año ha sido 27.12. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 20.74 - 27.12, una comparación con 21.75 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Waterbridge Infrastructure LLC en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Waterbridge Infrastructure LLC?
El precio más bajo de Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) para el año ha sido 20.74. La comparación con los actuales 20.96 y 20.74 - 27.12 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de WBI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de WBI?
En el pasado, Waterbridge Infrastructure LLC ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.75 y -16.09% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.75
- Open
- 21.91
- Bid
- 20.96
- Ask
- 21.26
- Low
- 20.74
- High
- 21.91
- Volumen
- 1.310 K
- Cambio diario
- -3.63%
- Cambio mensual
- -7.87%
- Cambio a 6 meses
- -16.09%
- Cambio anual
- -16.09%