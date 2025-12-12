КотировкиРазделы
WBI: Waterbridge Infrastructure LLC

20.91 USD 0.84 (3.86%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс WBI за сегодня изменился на -3.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.79, а максимальная — 21.91.

Следите за динамикой Waterbridge Infrastructure LLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций WBI сегодня?

Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) сегодня оценивается на уровне 20.91. Инструмент торгуется в пределах 20.79 - 21.91, вчерашнее закрытие составило 21.75, а торговый объем достиг 621. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WBI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Waterbridge Infrastructure LLC?

Waterbridge Infrastructure LLC в настоящее время оценивается в 20.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.29% и USD. Отслеживайте движения WBI на графике в реальном времени.

Как купить акции WBI?

Вы можете купить акции Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) по текущей цене 20.91. Ордера обычно размещаются около 20.91 или 21.21, тогда как 621 и -4.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WBI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции WBI?

Инвестирование в Waterbridge Infrastructure LLC предполагает учет годового диапазона 20.79 - 27.12 и текущей цены 20.91. Многие сравнивают -8.09% и -16.29% перед размещением ордеров на 20.91 или 21.21. Изучайте ежедневные изменения цены WBI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Waterbridge Infrastructure LLC?

Самая высокая цена Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) за последний год составила 27.12. Акции заметно колебались в пределах 20.79 - 27.12, сравнение с 21.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Waterbridge Infrastructure LLC на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Waterbridge Infrastructure LLC?

Самая низкая цена Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) за год составила 20.79. Сравнение с текущими 20.91 и 20.79 - 27.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WBI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций WBI?

В прошлом Waterbridge Infrastructure LLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.75 и -16.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
20.79 21.91
Годовой диапазон
20.79 27.12
Предыдущее закрытие
21.75
Open
21.91
Bid
20.91
Ask
21.21
Low
20.79
High
21.91
Объем
621
Дневное изменение
-3.86%
Месячное изменение
-8.09%
6-месячное изменение
-16.29%
Годовое изменение
-16.29%
12 декабря, пятница
18:00
USD
Число нефтяных буровых установок от Baker Hughes
Акт.
414
Прог.
Пред.
413
18:00
USD
Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
Акт.
548
Прог.
Пред.
549
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по золоту от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.
20:30
USD
Чистый объем спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
Акт.
Прог.
Пред.