- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
WBI: Waterbridge Infrastructure LLC
Курс WBI за сегодня изменился на -3.86%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.79, а максимальная — 21.91.
Следите за динамикой Waterbridge Infrastructure LLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций WBI сегодня?
Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) сегодня оценивается на уровне 20.91. Инструмент торгуется в пределах 20.79 - 21.91, вчерашнее закрытие составило 21.75, а торговый объем достиг 621. Всю динамику можно отследить на ценовом графике WBI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Waterbridge Infrastructure LLC?
Waterbridge Infrastructure LLC в настоящее время оценивается в 20.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -16.29% и USD. Отслеживайте движения WBI на графике в реальном времени.
Как купить акции WBI?
Вы можете купить акции Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) по текущей цене 20.91. Ордера обычно размещаются около 20.91 или 21.21, тогда как 621 и -4.56% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения WBI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции WBI?
Инвестирование в Waterbridge Infrastructure LLC предполагает учет годового диапазона 20.79 - 27.12 и текущей цены 20.91. Многие сравнивают -8.09% и -16.29% перед размещением ордеров на 20.91 или 21.21. Изучайте ежедневные изменения цены WBI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Waterbridge Infrastructure LLC?
Самая высокая цена Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) за последний год составила 27.12. Акции заметно колебались в пределах 20.79 - 27.12, сравнение с 21.75 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Waterbridge Infrastructure LLC на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Waterbridge Infrastructure LLC?
Самая низкая цена Waterbridge Infrastructure LLC (WBI) за год составила 20.79. Сравнение с текущими 20.91 и 20.79 - 27.12 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения WBI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций WBI?
В прошлом Waterbridge Infrastructure LLC проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 21.75 и -16.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 21.75
- Open
- 21.91
- Bid
- 20.91
- Ask
- 21.21
- Low
- 20.79
- High
- 21.91
- Объем
- 621
- Дневное изменение
- -3.86%
- Месячное изменение
- -8.09%
- 6-месячное изменение
- -16.29%
- Годовое изменение
- -16.29%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.