VYLD: JPMORGAN CHASE & CO
A taxa do VYLD para hoje mudou para 0.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.85 e o mais alto foi 26.85.
Veja a dinâmica do par de moedas JPMORGAN CHASE & CO. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VYLD hoje?
Hoje JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) está avaliado em 26.85. O instrumento é negociado dentro de 0.41%, o fechamento de ontem foi 26.74, e o volume de negociação atingiu 1. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VYLD em tempo real.
As ações de JPMORGAN CHASE & CO pagam dividendos?
Atualmente JPMORGAN CHASE & CO está avaliado em 26.85. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 5.75% e USD. Monitore os movimentos de VYLD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VYLD?
Você pode comprar ações de JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) pelo preço atual 26.85. Ordens geralmente são executadas perto de 26.85 ou 27.15, enquanto 1 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VYLD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VYLD?
Investir em JPMORGAN CHASE & CO envolve considerar a faixa anual 15.59 - 29.68 e o preço atual 26.85. Muitos comparam 2.09% e 8.05% antes de enviar ordens em 26.85 ou 27.15. Estude as mudanças diárias de preço de VYLD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O maior preço de JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) no último ano foi 29.68. As ações oscilaram bastante dentro de 15.59 - 29.68, e a comparação com 26.74 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de JPMORGAN CHASE & CO no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações JPMORGAN CHASE & CO?
O menor preço de JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) no ano foi 15.59. A comparação com o preço atual 26.85 e 15.59 - 29.68 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VYLD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VYLD?
No passado JPMORGAN CHASE & CO passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.74 e 5.75% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.74
- Open
- 26.85
- Bid
- 26.85
- Ask
- 27.15
- Low
- 26.85
- High
- 26.85
- Volume
- 1
- Mudança diária
- 0.41%
- Mudança mensal
- 2.09%
- Mudança de 6 meses
- 8.05%
- Mudança anual
- 5.75%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4