VYLD: JPMORGAN CHASE & CO
Le taux de change de VYLD a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.85 et à un maximum de 26.85.
Suivez la dynamique JPMORGAN CHASE & CO. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VYLD aujourd'hui ?
L'action JPMORGAN CHASE & CO est cotée à 26.85 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.41%, a clôturé hier à 26.74 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de VYLD présente ces mises à jour.
L'action JPMORGAN CHASE & CO verse-t-elle des dividendes ?
JPMORGAN CHASE & CO est actuellement valorisé à 26.85. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 5.75% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VYLD.
Comment acheter des actions VYLD ?
Vous pouvez acheter des actions JPMORGAN CHASE & CO au cours actuel de 26.85. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.85 ou de 27.15, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VYLD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VYLD ?
Investir dans JPMORGAN CHASE & CO implique de prendre en compte la fourchette annuelle 15.59 - 29.68 et le prix actuel 26.85. Beaucoup comparent 2.09% et 8.05% avant de passer des ordres à 26.85 ou 27.15. Consultez le graphique du cours de VYLD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action JPMORGAN CHASE & CO ?
Le cours le plus élevé de JPMORGAN CHASE & CO l'année dernière était 29.68. Au cours de 15.59 - 29.68, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.74 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de JPMORGAN CHASE & CO sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action JPMORGAN CHASE & CO ?
Le cours le plus bas de JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) sur l'année a été 15.59. Sa comparaison avec 26.85 et 15.59 - 29.68 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VYLD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VYLD a-t-elle été divisée ?
JPMORGAN CHASE & CO a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.74 et 5.75% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.74
- Ouverture
- 26.85
- Bid
- 26.85
- Ask
- 27.15
- Plus Bas
- 26.85
- Plus Haut
- 26.85
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.41%
- Changement Mensuel
- 2.09%
- Changement à 6 Mois
- 8.05%
- Changement Annuel
- 5.75%
