КотировкиРазделы
Валюты / VYLD
Назад в Рынок акций США

VYLD: JPMORGAN CHASE & CO

26.85 USD 0.11 (0.41%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VYLD за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.85, а максимальная — 26.85.

Следите за динамикой JPMORGAN CHASE & CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VYLD сегодня?

JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) сегодня оценивается на уровне 26.85. Инструмент торгуется в пределах 0.41%, вчерашнее закрытие составило 26.74, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VYLD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMORGAN CHASE & CO?

JPMORGAN CHASE & CO в настоящее время оценивается в 26.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.75% и USD. Отслеживайте движения VYLD на графике в реальном времени.

Как купить акции VYLD?

Вы можете купить акции JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) по текущей цене 26.85. Ордера обычно размещаются около 26.85 или 27.15, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VYLD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VYLD?

Инвестирование в JPMORGAN CHASE & CO предполагает учет годового диапазона 15.59 - 29.68 и текущей цены 26.85. Многие сравнивают 2.09% и 8.05% перед размещением ордеров на 26.85 или 27.15. Изучайте ежедневные изменения цены VYLD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) за последний год составила 29.68. Акции заметно колебались в пределах 15.59 - 29.68, сравнение с 26.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMORGAN CHASE & CO на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?

Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) за год составила 15.59. Сравнение с текущими 26.85 и 15.59 - 29.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VYLD?

В прошлом JPMORGAN CHASE & CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.74 и 5.75% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.85 26.85
Годовой диапазон
15.59 29.68
Предыдущее закрытие
26.74
Open
26.85
Bid
26.85
Ask
27.15
Low
26.85
High
26.85
Объем
1
Дневное изменение
0.41%
Месячное изменение
2.09%
6-месячное изменение
8.05%
Годовое изменение
5.75%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.