VYLD: JPMORGAN CHASE & CO
Курс VYLD за сегодня изменился на 0.41%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.85, а максимальная — 26.85.
Следите за динамикой JPMORGAN CHASE & CO. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VYLD сегодня?
JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) сегодня оценивается на уровне 26.85. Инструмент торгуется в пределах 0.41%, вчерашнее закрытие составило 26.74, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VYLD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям JPMORGAN CHASE & CO?
JPMORGAN CHASE & CO в настоящее время оценивается в 26.85. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 5.75% и USD. Отслеживайте движения VYLD на графике в реальном времени.
Как купить акции VYLD?
Вы можете купить акции JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) по текущей цене 26.85. Ордера обычно размещаются около 26.85 или 27.15, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VYLD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VYLD?
Инвестирование в JPMORGAN CHASE & CO предполагает учет годового диапазона 15.59 - 29.68 и текущей цены 26.85. Многие сравнивают 2.09% и 8.05% перед размещением ордеров на 26.85 или 27.15. Изучайте ежедневные изменения цены VYLD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая высокая цена JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) за последний год составила 29.68. Акции заметно колебались в пределах 15.59 - 29.68, сравнение с 26.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику JPMORGAN CHASE & CO на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции JPMORGAN CHASE & CO?
Самая низкая цена JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) за год составила 15.59. Сравнение с текущими 26.85 и 15.59 - 29.68 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VYLD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VYLD?
В прошлом JPMORGAN CHASE & CO проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.74 и 5.75% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.74
- Open
- 26.85
- Bid
- 26.85
- Ask
- 27.15
- Low
- 26.85
- High
- 26.85
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.41%
- Месячное изменение
- 2.09%
- 6-месячное изменение
- 8.05%
- Годовое изменение
- 5.75%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%