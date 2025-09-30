KurseKategorien
Währungen / VYLD
VYLD: JPMORGAN CHASE & CO

26.85 USD 0.11 (0.41%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von VYLD hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.85 bis zu einem Hoch von 26.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die JPMORGAN CHASE & CO-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von VYLD heute?

Die Aktie von JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) notiert heute bei 26.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.74 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von VYLD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie VYLD Dividenden?

JPMORGAN CHASE & CO wird derzeit mit 26.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VYLD zu verfolgen.

Wie kaufe ich VYLD-Aktien?

Sie können Aktien von JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) zum aktuellen Kurs von 26.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.85 oder 27.15 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VYLD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in VYLD-Aktien?

Bei einer Investition in JPMORGAN CHASE & CO müssen die jährliche Spanne 15.59 - 29.68 und der aktuelle Kurs 26.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.09% und 8.05%, bevor sie Orders zu 26.85 oder 27.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VYLD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) im vergangenen Jahr lag bei 29.68. Innerhalb von 15.59 - 29.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMORGAN CHASE & CO mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?

Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) im Laufe des Jahres betrug 15.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.85 und der Spanne 15.59 - 29.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VYLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von VYLD statt?

JPMORGAN CHASE & CO hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.74 und 5.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
26.85 26.85
Jahresspanne
15.59 29.68
Vorheriger Schlusskurs
26.74
Eröffnung
26.85
Bid
26.85
Ask
27.15
Tief
26.85
Hoch
26.85
Volumen
1
Tagesänderung
0.41%
Monatsänderung
2.09%
6-Monatsänderung
8.05%
Jahresänderung
5.75%
