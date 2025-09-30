- Übersicht
VYLD: JPMORGAN CHASE & CO
Der Wechselkurs von VYLD hat sich für heute um 0.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.85 bis zu einem Hoch von 26.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMORGAN CHASE & CO-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VYLD heute?
Die Aktie von JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) notiert heute bei 26.85. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.41% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.74 und das Handelsvolumen erreichte 1. Das Live-Chart von VYLD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VYLD Dividenden?
JPMORGAN CHASE & CO wird derzeit mit 26.85 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 5.75% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VYLD zu verfolgen.
Wie kaufe ich VYLD-Aktien?
Sie können Aktien von JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) zum aktuellen Kurs von 26.85 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.85 oder 27.15 platziert, während 1 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VYLD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VYLD-Aktien?
Bei einer Investition in JPMORGAN CHASE & CO müssen die jährliche Spanne 15.59 - 29.68 und der aktuelle Kurs 26.85 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.09% und 8.05%, bevor sie Orders zu 26.85 oder 27.15 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VYLD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?
Der höchste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) im vergangenen Jahr lag bei 29.68. Innerhalb von 15.59 - 29.68 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.74 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von JPMORGAN CHASE & CO mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von JPMORGAN CHASE & CO?
Der niedrigste Kurs von JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) im Laufe des Jahres betrug 15.59. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.85 und der Spanne 15.59 - 29.68 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VYLD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VYLD statt?
JPMORGAN CHASE & CO hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.74 und 5.75% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.74
- Eröffnung
- 26.85
- Bid
- 26.85
- Ask
- 27.15
- Tief
- 26.85
- Hoch
- 26.85
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.41%
- Monatsänderung
- 2.09%
- 6-Monatsänderung
- 8.05%
- Jahresänderung
- 5.75%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4