报价部分
货币 / VYLD
回到股票

VYLD: JPMORGAN CHASE & CO

26.85 USD 0.11 (0.41%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VYLD汇率已更改0.41%。当日，交易品种以低点26.85和高点26.85进行交易。

关注JPMORGAN CHASE & CO动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

VYLD股票今天的价格是多少？

JPMORGAN CHASE & CO股票今天的定价为26.85。它在0.41%范围内交易，昨天的收盘价为26.74，交易量达到1。VYLD的实时价格图表显示了这些更新。

JPMORGAN CHASE & CO股票是否支付股息？

JPMORGAN CHASE & CO目前的价值为26.85。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.75%和USD。实时查看图表以跟踪VYLD走势。

如何购买VYLD股票？

您可以以26.85的当前价格购买JPMORGAN CHASE & CO股票。订单通常设置在26.85或27.15附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注VYLD的实时图表更新。

如何投资VYLD股票？

投资JPMORGAN CHASE & CO需要考虑年度范围15.59 - 29.68和当前价格26.85。许多人在以26.85或27.15下订单之前，会比较2.09%和。实时查看VYLD价格图表，了解每日变化。

JPMORGAN CHASE & CO股票的最高价格是多少？

在过去一年中，JPMORGAN CHASE & CO的最高价格是29.68。在15.59 - 29.68内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪JPMORGAN CHASE & CO的绩效。

JPMORGAN CHASE & CO股票的最低价格是多少？

JPMORGAN CHASE & CO（VYLD）的最低价格为15.59。将其与当前的26.85和15.59 - 29.68进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VYLD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VYLD股票是什么时候拆分的？

JPMORGAN CHASE & CO历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.74和5.75%中可见。

日范围
26.85 26.85
年范围
15.59 29.68
前一天收盘价
26.74
开盘价
26.85
卖价
26.85
买价
27.15
最低价
26.85
最高价
26.85
交易量
1
日变化
0.41%
月变化
2.09%
6个月变化
8.05%
年变化
5.75%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值