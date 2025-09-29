- 概要
VYLD: JPMORGAN CHASE & CO
VYLDの今日の為替レートは、0.41%変化しました。日中、通貨は1あたり26.85の安値と26.85の高値で取引されました。
JPMORGAN CHASE & COダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
VYLD株の現在の価格は？
JPMORGAN CHASE & COの株価は本日26.85です。0.41%内で取引され、前日の終値は26.74、取引量は1に達しました。VYLDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株は配当を出しますか？
JPMORGAN CHASE & COの現在の価格は26.85です。配当方針は会社によりますが、投資家は5.75%やUSDにも注目します。VYLDの動きはライブチャートで確認できます。
VYLD株を買う方法は？
JPMORGAN CHASE & COの株は現在26.85で購入可能です。注文は通常26.85または27.15付近で行われ、1や0.00%が市場の動きを示します。VYLDの最新情報はライブチャートで確認できます。
VYLD株に投資する方法は？
JPMORGAN CHASE & COへの投資では、年間の値幅15.59 - 29.68と現在の26.85を考慮します。注文は多くの場合26.85や27.15で行われる前に、2.09%や8.05%と比較されます。VYLDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最高値は？
JPMORGAN CHASE & COの過去1年の最高値は29.68でした。15.59 - 29.68内で株価は大きく変動し、26.74と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。JPMORGAN CHASE & COのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
JPMORGAN CHASE & COの株の最低値は？
JPMORGAN CHASE & CO(VYLD)の年間最安値は15.59でした。現在の26.85や15.59 - 29.68と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VYLDの動きはライブチャートで確認できます。
VYLDの株式分割はいつ行われましたか？
JPMORGAN CHASE & COは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.74、5.75%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.74
- 始値
- 26.85
- 買値
- 26.85
- 買値
- 27.15
- 安値
- 26.85
- 高値
- 26.85
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.41%
- 1ヶ月の変化
- 2.09%
- 6ヶ月の変化
- 8.05%
- 1年の変化
- 5.75%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前