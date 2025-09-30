QuotazioniSezioni
Valute / VYLD
VYLD: JPMORGAN CHASE & CO

26.85 USD 0.11 (0.41%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio VYLD ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.85 e ad un massimo di 26.85.

Segui le dinamiche di JPMORGAN CHASE & CO. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni VYLD oggi?

Oggi le azioni JPMORGAN CHASE & CO sono prezzate a 26.85. Viene scambiato all'interno di 0.41%, la chiusura di ieri è stata 26.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VYLD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni JPMORGAN CHASE & CO pagano dividendi?

JPMORGAN CHASE & CO è attualmente valutato a 26.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VYLD.

Come acquistare azioni VYLD?

Puoi acquistare azioni JPMORGAN CHASE & CO al prezzo attuale di 26.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.85 o 27.15, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VYLD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni VYLD?

Investire in JPMORGAN CHASE & CO implica considerare l'intervallo annuale 15.59 - 29.68 e il prezzo attuale 26.85. Molti confrontano 2.09% e 8.05% prima di effettuare ordini su 26.85 o 27.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VYLD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 29.68. All'interno di 15.59 - 29.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMORGAN CHASE & CO utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?

Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) nel corso dell'anno è stato 15.59. Confrontandolo con gli attuali 26.85 e 15.59 - 29.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VYLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VYLD?

JPMORGAN CHASE & CO ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.74 e 5.75%.

Intervallo Giornaliero
26.85 26.85
Intervallo Annuale
15.59 29.68
Chiusura Precedente
26.74
Apertura
26.85
Bid
26.85
Ask
27.15
Minimo
26.85
Massimo
26.85
Volume
1
Variazione giornaliera
0.41%
Variazione Mensile
2.09%
Variazione Semestrale
8.05%
Variazione Annuale
5.75%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4