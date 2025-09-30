- Panoramica
VYLD: JPMORGAN CHASE & CO
Il tasso di cambio VYLD ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.85 e ad un massimo di 26.85.
Segui le dinamiche di JPMORGAN CHASE & CO. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VYLD oggi?
Oggi le azioni JPMORGAN CHASE & CO sono prezzate a 26.85. Viene scambiato all'interno di 0.41%, la chiusura di ieri è stata 26.74 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VYLD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni JPMORGAN CHASE & CO pagano dividendi?
JPMORGAN CHASE & CO è attualmente valutato a 26.85. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 5.75% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VYLD.
Come acquistare azioni VYLD?
Puoi acquistare azioni JPMORGAN CHASE & CO al prezzo attuale di 26.85. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.85 o 27.15, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VYLD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VYLD?
Investire in JPMORGAN CHASE & CO implica considerare l'intervallo annuale 15.59 - 29.68 e il prezzo attuale 26.85. Molti confrontano 2.09% e 8.05% prima di effettuare ordini su 26.85 o 27.15. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VYLD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo massimo di JPMORGAN CHASE & CO nell'ultimo anno è stato 29.68. All'interno di 15.59 - 29.68, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.74 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di JPMORGAN CHASE & CO utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni JPMORGAN CHASE & CO?
Il prezzo più basso di JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) nel corso dell'anno è stato 15.59. Confrontandolo con gli attuali 26.85 e 15.59 - 29.68 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VYLD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VYLD?
JPMORGAN CHASE & CO ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.74 e 5.75%.
- Chiusura Precedente
- 26.74
- Apertura
- 26.85
- Bid
- 26.85
- Ask
- 27.15
- Minimo
- 26.85
- Massimo
- 26.85
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.41%
- Variazione Mensile
- 2.09%
- Variazione Semestrale
- 8.05%
- Variazione Annuale
- 5.75%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4