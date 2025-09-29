- Panorámica
VYLD: JPMORGAN CHASE & CO
El tipo de cambio de VYLD de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.85, mientras que el máximo ha alcanzado 26.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMORGAN CHASE & CO. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VYLD hoy?
JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) se evalúa hoy en 26.85. El instrumento se negocia dentro de 0.41%; el cierre de ayer ha sido 26.74 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VYLD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de JPMORGAN CHASE & CO?
JPMORGAN CHASE & CO se evalúa actualmente en 26.85. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 5.75% y USD. Monitoree los movimientos de VYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VYLD?
Puede comprar acciones de JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) al precio actual de 26.85. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.85 o 27.15, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VYLD?
Invertir en JPMORGAN CHASE & CO implica tener en cuenta el rango anual 15.59 - 29.68 y el precio actual 26.85. Muchos comparan 2.09% y 8.05% antes de colocar órdenes en 26.85 o 27.15. Estudie los cambios diarios de precios de VYLD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?
El precio más alto de JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) en el último año ha sido 29.68. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 15.59 - 29.68, una comparación con 26.74 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de JPMORGAN CHASE & CO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de JPMORGAN CHASE & CO?
El precio más bajo de JPMORGAN CHASE & CO (VYLD) para el año ha sido 15.59. La comparación con los actuales 26.85 y 15.59 - 29.68 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VYLD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VYLD?
En el pasado, JPMORGAN CHASE & CO ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.74 y 5.75% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.74
- Open
- 26.85
- Bid
- 26.85
- Ask
- 27.15
- Low
- 26.85
- High
- 26.85
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.41%
- Cambio mensual
- 2.09%
- Cambio a 6 meses
- 8.05%
- Cambio anual
- 5.75%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.