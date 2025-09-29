CotizacionesSecciones
VYLD: JPMORGAN CHASE & CO

26.85 USD 0.11 (0.41%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VYLD de hoy ha cambiado un 0.41%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.85, mientras que el máximo ha alcanzado 26.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMORGAN CHASE & CO. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
26.85 26.85
Rango anual
15.59 29.68
Cierres anteriores
26.74
Open
26.85
Bid
26.85
Ask
27.15
Low
26.85
High
26.85
Volumen
1
Cambio diario
0.41%
Cambio mensual
2.09%
Cambio a 6 meses
8.05%
Cambio anual
5.75%
29 septiembre, lunes
11:30
USD
Fed Governor Waller Speech
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Pendientes m/m
Act.
4.0%
Pronós.
2.0%
Prev.
-0.3%
17:30
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.