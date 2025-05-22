Moedas / VTAK
VTAK: Catheter Precision Inc
2.64 USD 0.09 (3.30%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VTAK para hoje mudou para -3.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.61 e o mais alto foi 2.77.
Veja a dinâmica do par de moedas Catheter Precision Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
VTAK Notícias
Faixa diária
2.61 2.77
Faixa anual
0.15 4.29
- Fechamento anterior
- 2.73
- Open
- 2.70
- Bid
- 2.64
- Ask
- 2.94
- Low
- 2.61
- High
- 2.77
- Volume
- 150
- Mudança diária
- -3.30%
- Mudança mensal
- 5.18%
- Mudança de 6 meses
- 633.33%
- Mudança anual
- 543.90%
