Valute / VTAK
VTAK: Catheter Precision Inc
2.44 USD 0.20 (7.58%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VTAK ha avuto una variazione del -7.58% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.41 e ad un massimo di 2.65.
Segui le dinamiche di Catheter Precision Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VTAK News
- Catheter Precision enacts 1-for-19 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Catheter Precision to implement 1-for-19 reverse stock split in August
- Catheter Precision, Inc. Comments on Recent Market Activity
- Catheter Precision Stock (VTAK) Rockets 170% on a Delayed Investor Reaction - TipRanks.com
- catheter precision issues stock warrant to ladenburg thalmann
- catheter precision announces executive change
- Catheter Precision, Inc. Receives CE Mark for LockeT
- VTAK stock touches 52-week low at $0.24 amid market challenges
Intervallo Giornaliero
2.41 2.65
Intervallo Annuale
0.15 4.29
- Chiusura Precedente
- 2.64
- Apertura
- 2.59
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- Minimo
- 2.41
- Massimo
- 2.65
- Volume
- 151
- Variazione giornaliera
- -7.58%
- Variazione Mensile
- -2.79%
- Variazione Semestrale
- 577.78%
- Variazione Annuale
- 495.12%
21 settembre, domenica