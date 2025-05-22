통화 / VTAK
VTAK: Catheter Precision Inc
2.44 USD 0.20 (7.58%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VTAK 환율이 오늘 -7.58%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.41이고 고가는 2.65이었습니다.
Catheter Precision Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
2.41 2.65
년간 변동
0.15 4.29
- 이전 종가
- 2.64
- 시가
- 2.59
- Bid
- 2.44
- Ask
- 2.74
- 저가
- 2.41
- 고가
- 2.65
- 볼륨
- 151
- 일일 변동
- -7.58%
- 월 변동
- -2.79%
- 6개월 변동
- 577.78%
- 년간 변동율
- 495.12%
20 9월, 토요일