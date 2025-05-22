Divisas / VTAK
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
VTAK: Catheter Precision Inc
2.73 USD 0.23 (9.20%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VTAK de hoy ha cambiado un 9.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.51, mientras que el máximo ha alcanzado 2.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Catheter Precision Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTAK News
- Catheter Precision enacts 1-for-19 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Catheter Precision to implement 1-for-19 reverse stock split in August
- Catheter Precision, Inc. Comments on Recent Market Activity
- Catheter Precision Stock (VTAK) Rockets 170% on a Delayed Investor Reaction - TipRanks.com
- catheter precision issues stock warrant to ladenburg thalmann
- catheter precision announces executive change
- Catheter Precision, Inc. Receives CE Mark for LockeT
- VTAK stock touches 52-week low at $0.24 amid market challenges
Rango diario
2.51 2.75
Rango anual
0.15 4.29
- Cierres anteriores
- 2.50
- Open
- 2.55
- Bid
- 2.73
- Ask
- 3.03
- Low
- 2.51
- High
- 2.75
- Volumen
- 614
- Cambio diario
- 9.20%
- Cambio mensual
- 8.76%
- Cambio a 6 meses
- 658.33%
- Cambio anual
- 565.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B