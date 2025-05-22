Валюты / VTAK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
VTAK: Catheter Precision Inc
2.50 USD 0.02 (0.79%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VTAK за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.44, а максимальная — 2.58.
Следите за динамикой Catheter Precision Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости VTAK
- Catheter Precision enacts 1-for-19 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Catheter Precision to implement 1-for-19 reverse stock split in August
- Catheter Precision, Inc. Comments on Recent Market Activity
- Catheter Precision Stock (VTAK) Rockets 170% on a Delayed Investor Reaction - TipRanks.com
- catheter precision issues stock warrant to ladenburg thalmann
- catheter precision announces executive change
- Catheter Precision, Inc. Receives CE Mark for LockeT
- VTAK stock touches 52-week low at $0.24 amid market challenges
Дневной диапазон
2.44 2.58
Годовой диапазон
0.15 4.29
- Предыдущее закрытие
- 2.52
- Open
- 2.52
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Low
- 2.44
- High
- 2.58
- Объем
- 78
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -0.40%
- 6-месячное изменение
- 594.44%
- Годовое изменение
- 509.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.