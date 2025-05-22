货币 / VTAK
VTAK: Catheter Precision Inc
2.73 USD 0.23 (9.20%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VTAK汇率已更改9.20%。当日，交易品种以低点2.51和高点2.75进行交易。
关注Catheter Precision Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTAK新闻
- Catheter Precision enacts 1-for-19 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Catheter Precision to implement 1-for-19 reverse stock split in August
- Catheter Precision, Inc. Comments on Recent Market Activity
- Catheter Precision Stock (VTAK) Rockets 170% on a Delayed Investor Reaction - TipRanks.com
- catheter precision issues stock warrant to ladenburg thalmann
- catheter precision announces executive change
- Catheter Precision, Inc. Receives CE Mark for LockeT
- VTAK stock touches 52-week low at $0.24 amid market challenges
日范围
2.51 2.75
年范围
0.15 4.29
- 前一天收盘价
- 2.50
- 开盘价
- 2.55
- 卖价
- 2.73
- 买价
- 3.03
- 最低价
- 2.51
- 最高价
- 2.75
- 交易量
- 538
- 日变化
- 9.20%
- 月变化
- 8.76%
- 6个月变化
- 658.33%
- 年变化
- 565.85%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值