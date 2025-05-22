Währungen / VTAK
VTAK: Catheter Precision Inc
2.54 USD 0.10 (3.79%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VTAK hat sich für heute um -3.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.50 bis zu einem Hoch von 2.65 gehandelt.
Verfolgen Sie die Catheter Precision Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTAK News
Tagesspanne
2.50 2.65
Jahresspanne
0.15 4.29
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.64
- Eröffnung
- 2.59
- Bid
- 2.54
- Ask
- 2.84
- Tief
- 2.50
- Hoch
- 2.65
- Volumen
- 91
- Tagesänderung
- -3.79%
- Monatsänderung
- 1.20%
- 6-Monatsänderung
- 605.56%
- Jahresänderung
- 519.51%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K