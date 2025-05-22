通貨 / VTAK
VTAK: Catheter Precision Inc
2.64 USD 0.09 (3.30%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VTAKの今日の為替レートは、-3.30%変化しました。日中、通貨は1あたり2.61の安値と2.77の高値で取引されました。
Catheter Precision Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VTAK News
- Catheter Precision enacts 1-for-19 reverse stock split on NYSE American
- Upcoming Stock Splits This Week (August 11 to August 15) – Stay Invested - TipRanks.com
- Catheter Precision to implement 1-for-19 reverse stock split in August
- Catheter Precision, Inc. Comments on Recent Market Activity
- Catheter Precision Stock (VTAK) Rockets 170% on a Delayed Investor Reaction - TipRanks.com
- catheter precision issues stock warrant to ladenburg thalmann
- catheter precision announces executive change
- Catheter Precision, Inc. Receives CE Mark for LockeT
- VTAK stock touches 52-week low at $0.24 amid market challenges
1日のレンジ
2.61 2.77
1年のレンジ
0.15 4.29
- 以前の終値
- 2.73
- 始値
- 2.70
- 買値
- 2.64
- 買値
- 2.94
- 安値
- 2.61
- 高値
- 2.77
- 出来高
- 150
- 1日の変化
- -3.30%
- 1ヶ月の変化
- 5.18%
- 6ヶ月の変化
- 633.33%
- 1年の変化
- 543.90%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K