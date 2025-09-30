- Visão do mercado
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP
A taxa do VLYPN para hoje mudou para 0.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 26.01 e o mais alto foi 26.32.
Veja a dinâmica do par de moedas VALLEY NATIONAL BANCORP. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de VLYPN hoje?
Hoje VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) está avaliado em 26.17. O instrumento é negociado dentro de 0.23%, o fechamento de ontem foi 26.11, e o volume de negociação atingiu 46. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de VLYPN em tempo real.
As ações de VALLEY NATIONAL BANCORP pagam dividendos?
Atualmente VALLEY NATIONAL BANCORP está avaliado em 26.17. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 1.87% e USD. Monitore os movimentos de VLYPN no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de VLYPN?
Você pode comprar ações de VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) pelo preço atual 26.17. Ordens geralmente são executadas perto de 26.17 ou 26.47, enquanto 46 e 0.46% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de VLYPN no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de VLYPN?
Investir em VALLEY NATIONAL BANCORP envolve considerar a faixa anual 23.75 - 26.82 e o preço atual 26.17. Muitos comparam 1.51% e 4.18% antes de enviar ordens em 26.17 ou 26.47. Estude as mudanças diárias de preço de VLYPN no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VALLEY NATIONAL BANCORP?
O maior preço de VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) no último ano foi 26.82. As ações oscilaram bastante dentro de 23.75 - 26.82, e a comparação com 26.11 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VALLEY NATIONAL BANCORP no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VALLEY NATIONAL BANCORP?
O menor preço de VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) no ano foi 23.75. A comparação com o preço atual 26.17 e 23.75 - 26.82 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de VLYPN em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de VLYPN?
No passado VALLEY NATIONAL BANCORP passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 26.11 e 1.87% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 26.11
- Open
- 26.05
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Low
- 26.01
- High
- 26.32
- Volume
- 46
- Mudança diária
- 0.23%
- Mudança mensal
- 1.51%
- Mudança de 6 meses
- 4.18%
- Mudança anual
- 1.87%
