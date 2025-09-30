- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP
Der Wechselkurs von VLYPN hat sich für heute um 0.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 26.01 bis zu einem Hoch von 26.32 gehandelt.
Verfolgen Sie die VALLEY NATIONAL BANCORP-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von VLYPN heute?
Die Aktie von VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) notiert heute bei 26.17. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.23% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 26.11 und das Handelsvolumen erreichte 46. Das Live-Chart von VLYPN zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie VLYPN Dividenden?
VALLEY NATIONAL BANCORP wird derzeit mit 26.17 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 1.87% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von VLYPN zu verfolgen.
Wie kaufe ich VLYPN-Aktien?
Sie können Aktien von VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) zum aktuellen Kurs von 26.17 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 26.17 oder 26.47 platziert, während 46 und 0.46% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von VLYPN auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in VLYPN-Aktien?
Bei einer Investition in VALLEY NATIONAL BANCORP müssen die jährliche Spanne 23.75 - 26.82 und der aktuelle Kurs 26.17 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.51% und 4.18%, bevor sie Orders zu 26.17 oder 26.47 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von VLYPN.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VALLEY NATIONAL BANCORP?
Der höchste Kurs von VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) im vergangenen Jahr lag bei 26.82. Innerhalb von 23.75 - 26.82 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 26.11 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VALLEY NATIONAL BANCORP mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VALLEY NATIONAL BANCORP?
Der niedrigste Kurs von VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) im Laufe des Jahres betrug 23.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 26.17 und der Spanne 23.75 - 26.82 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von VLYPN live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von VLYPN statt?
VALLEY NATIONAL BANCORP hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 26.11 und 1.87% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 26.11
- Eröffnung
- 26.05
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Tief
- 26.01
- Hoch
- 26.32
- Volumen
- 46
- Tagesänderung
- 0.23%
- Monatsänderung
- 1.51%
- 6-Monatsänderung
- 4.18%
- Jahresänderung
- 1.87%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4