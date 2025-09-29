报价部分
货币 / VLYPN
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP

26.17 USD 0.06 (0.23%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日VLYPN汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点26.01和高点26.32进行交易。

关注VALLEY NATIONAL BANCORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

VLYPN股票今天的价格是多少？

VALLEY NATIONAL BANCORP股票今天的定价为26.17。它在0.23%范围内交易，昨天的收盘价为26.11，交易量达到46。VLYPN的实时价格图表显示了这些更新。

VALLEY NATIONAL BANCORP股票是否支付股息？

VALLEY NATIONAL BANCORP目前的价值为26.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.87%和USD。实时查看图表以跟踪VLYPN走势。

如何购买VLYPN股票？

您可以以26.17的当前价格购买VALLEY NATIONAL BANCORP股票。订单通常设置在26.17或26.47附近，而46和0.46%显示市场活动。立即关注VLYPN的实时图表更新。

如何投资VLYPN股票？

投资VALLEY NATIONAL BANCORP需要考虑年度范围23.75 - 26.82和当前价格26.17。许多人在以26.17或26.47下订单之前，会比较1.51%和。实时查看VLYPN价格图表，了解每日变化。

VALLEY NATIONAL BANCORP股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VALLEY NATIONAL BANCORP的最高价格是26.82。在23.75 - 26.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VALLEY NATIONAL BANCORP的绩效。

VALLEY NATIONAL BANCORP股票的最低价格是多少？

VALLEY NATIONAL BANCORP（VLYPN）的最低价格为23.75。将其与当前的26.17和23.75 - 26.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VLYPN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

VLYPN股票是什么时候拆分的？

VALLEY NATIONAL BANCORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.11和1.87%中可见。

日范围
26.01 26.32
年范围
23.75 26.82
前一天收盘价
26.11
开盘价
26.05
卖价
26.17
买价
26.47
最低价
26.01
最高价
26.32
交易量
46
日变化
0.23%
月变化
1.51%
6个月变化
4.18%
年变化
1.87%
