VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP
今日VLYPN汇率已更改0.23%。当日，交易品种以低点26.01和高点26.32进行交易。
关注VALLEY NATIONAL BANCORP动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
VLYPN股票今天的价格是多少？
VALLEY NATIONAL BANCORP股票今天的定价为26.17。它在0.23%范围内交易，昨天的收盘价为26.11，交易量达到46。VLYPN的实时价格图表显示了这些更新。
VALLEY NATIONAL BANCORP股票是否支付股息？
VALLEY NATIONAL BANCORP目前的价值为26.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.87%和USD。实时查看图表以跟踪VLYPN走势。
如何购买VLYPN股票？
您可以以26.17的当前价格购买VALLEY NATIONAL BANCORP股票。订单通常设置在26.17或26.47附近，而46和0.46%显示市场活动。立即关注VLYPN的实时图表更新。
如何投资VLYPN股票？
投资VALLEY NATIONAL BANCORP需要考虑年度范围23.75 - 26.82和当前价格26.17。许多人在以26.17或26.47下订单之前，会比较1.51%和。实时查看VLYPN价格图表，了解每日变化。
VALLEY NATIONAL BANCORP股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VALLEY NATIONAL BANCORP的最高价格是26.82。在23.75 - 26.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VALLEY NATIONAL BANCORP的绩效。
VALLEY NATIONAL BANCORP股票的最低价格是多少？
VALLEY NATIONAL BANCORP（VLYPN）的最低价格为23.75。将其与当前的26.17和23.75 - 26.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看VLYPN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
VLYPN股票是什么时候拆分的？
VALLEY NATIONAL BANCORP历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.11和1.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.11
- 开盘价
- 26.05
- 卖价
- 26.17
- 买价
- 26.47
- 最低价
- 26.01
- 最高价
- 26.32
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.23%
- 月变化
- 1.51%
- 6个月变化
- 4.18%
- 年变化
- 1.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值