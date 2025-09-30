- Panoramica
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP
Il tasso di cambio VLYPN ha avuto una variazione del 0.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 26.01 e ad un massimo di 26.32.
Segui le dinamiche di VALLEY NATIONAL BANCORP. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni VLYPN oggi?
Oggi le azioni VALLEY NATIONAL BANCORP sono prezzate a 26.17. Viene scambiato all'interno di 0.23%, la chiusura di ieri è stata 26.11 e il volume degli scambi ha raggiunto 46. Il grafico dei prezzi in tempo reale di VLYPN mostra questi aggiornamenti.
Le azioni VALLEY NATIONAL BANCORP pagano dividendi?
VALLEY NATIONAL BANCORP è attualmente valutato a 26.17. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.87% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di VLYPN.
Come acquistare azioni VLYPN?
Puoi acquistare azioni VALLEY NATIONAL BANCORP al prezzo attuale di 26.17. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 26.17 o 26.47, mentre 46 e 0.46% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di VLYPN sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni VLYPN?
Investire in VALLEY NATIONAL BANCORP implica considerare l'intervallo annuale 23.75 - 26.82 e il prezzo attuale 26.17. Molti confrontano 1.51% e 4.18% prima di effettuare ordini su 26.17 o 26.47. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di VLYPN con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni VALLEY NATIONAL BANCORP?
Il prezzo massimo di VALLEY NATIONAL BANCORP nell'ultimo anno è stato 26.82. All'interno di 23.75 - 26.82, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 26.11 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VALLEY NATIONAL BANCORP utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VALLEY NATIONAL BANCORP?
Il prezzo più basso di VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) nel corso dell'anno è stato 23.75. Confrontandolo con gli attuali 26.17 e 23.75 - 26.82 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda VLYPN muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di VLYPN?
VALLEY NATIONAL BANCORP ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 26.11 e 1.87%.
- Chiusura Precedente
- 26.11
- Apertura
- 26.05
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Minimo
- 26.01
- Massimo
- 26.32
- Volume
- 46
- Variazione giornaliera
- 0.23%
- Variazione Mensile
- 1.51%
- Variazione Semestrale
- 4.18%
- Variazione Annuale
- 1.87%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4