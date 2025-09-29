クォートセクション
通貨 / VLYPN
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP

26.17 USD 0.06 (0.23%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

VLYPNの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり26.01の安値と26.32の高値で取引されました。

VALLEY NATIONAL BANCORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

VLYPN株の現在の価格は？

VALLEY NATIONAL BANCORPの株価は本日26.17です。0.23%内で取引され、前日の終値は26.11、取引量は46に達しました。VLYPNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VALLEY NATIONAL BANCORPの株は配当を出しますか？

VALLEY NATIONAL BANCORPの現在の価格は26.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.87%やUSDにも注目します。VLYPNの動きはライブチャートで確認できます。

VLYPN株を買う方法は？

VALLEY NATIONAL BANCORPの株は現在26.17で購入可能です。注文は通常26.17または26.47付近で行われ、46や0.46%が市場の動きを示します。VLYPNの最新情報はライブチャートで確認できます。

VLYPN株に投資する方法は？

VALLEY NATIONAL BANCORPへの投資では、年間の値幅23.75 - 26.82と現在の26.17を考慮します。注文は多くの場合26.17や26.47で行われる前に、1.51%や4.18%と比較されます。VLYPNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VALLEY NATIONAL BANCORPの株の最高値は？

VALLEY NATIONAL BANCORPの過去1年の最高値は26.82でした。23.75 - 26.82内で株価は大きく変動し、26.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VALLEY NATIONAL BANCORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VALLEY NATIONAL BANCORPの株の最低値は？

VALLEY NATIONAL BANCORP(VLYPN)の年間最安値は23.75でした。現在の26.17や23.75 - 26.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VLYPNの動きはライブチャートで確認できます。

VLYPNの株式分割はいつ行われましたか？

VALLEY NATIONAL BANCORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.11、1.87%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
26.01 26.32
1年のレンジ
23.75 26.82
以前の終値
26.11
始値
26.05
買値
26.17
買値
26.47
安値
26.01
高値
26.32
出来高
46
1日の変化
0.23%
1ヶ月の変化
1.51%
6ヶ月の変化
4.18%
1年の変化
1.87%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待