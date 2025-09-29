- 概要
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP
VLYPNの今日の為替レートは、0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり26.01の安値と26.32の高値で取引されました。
VALLEY NATIONAL BANCORPダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
VLYPN株の現在の価格は？
VALLEY NATIONAL BANCORPの株価は本日26.17です。0.23%内で取引され、前日の終値は26.11、取引量は46に達しました。VLYPNのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VALLEY NATIONAL BANCORPの株は配当を出しますか？
VALLEY NATIONAL BANCORPの現在の価格は26.17です。配当方針は会社によりますが、投資家は1.87%やUSDにも注目します。VLYPNの動きはライブチャートで確認できます。
VLYPN株を買う方法は？
VALLEY NATIONAL BANCORPの株は現在26.17で購入可能です。注文は通常26.17または26.47付近で行われ、46や0.46%が市場の動きを示します。VLYPNの最新情報はライブチャートで確認できます。
VLYPN株に投資する方法は？
VALLEY NATIONAL BANCORPへの投資では、年間の値幅23.75 - 26.82と現在の26.17を考慮します。注文は多くの場合26.17や26.47で行われる前に、1.51%や4.18%と比較されます。VLYPNの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VALLEY NATIONAL BANCORPの株の最高値は？
VALLEY NATIONAL BANCORPの過去1年の最高値は26.82でした。23.75 - 26.82内で株価は大きく変動し、26.11と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VALLEY NATIONAL BANCORPのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VALLEY NATIONAL BANCORPの株の最低値は？
VALLEY NATIONAL BANCORP(VLYPN)の年間最安値は23.75でした。現在の26.17や23.75 - 26.82と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。VLYPNの動きはライブチャートで確認できます。
VLYPNの株式分割はいつ行われましたか？
VALLEY NATIONAL BANCORPは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、26.11、1.87%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 26.11
- 始値
- 26.05
- 買値
- 26.17
- 買値
- 26.47
- 安値
- 26.01
- 高値
- 26.32
- 出来高
- 46
- 1日の変化
- 0.23%
- 1ヶ月の変化
- 1.51%
- 6ヶ月の変化
- 4.18%
- 1年の変化
- 1.87%
