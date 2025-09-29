- Обзор рынка
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP
Курс VLYPN за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.01, а максимальная — 26.32.
Следите за динамикой VALLEY NATIONAL BANCORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций VLYPN сегодня?
VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) сегодня оценивается на уровне 26.23. Инструмент торгуется в пределах 0.46%, вчерашнее закрытие составило 26.11, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VLYPN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VALLEY NATIONAL BANCORP?
VALLEY NATIONAL BANCORP в настоящее время оценивается в 26.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.10% и USD. Отслеживайте движения VLYPN на графике в реальном времени.
Как купить акции VLYPN?
Вы можете купить акции VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) по текущей цене 26.23. Ордера обычно размещаются около 26.23 или 26.53, тогда как 44 и 0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VLYPN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции VLYPN?
Инвестирование в VALLEY NATIONAL BANCORP предполагает учет годового диапазона 23.75 - 26.82 и текущей цены 26.23. Многие сравнивают 1.75% и 4.42% перед размещением ордеров на 26.23 или 26.53. Изучайте ежедневные изменения цены VLYPN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VALLEY NATIONAL BANCORP?
Самая высокая цена VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) за последний год составила 26.82. Акции заметно колебались в пределах 23.75 - 26.82, сравнение с 26.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VALLEY NATIONAL BANCORP на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VALLEY NATIONAL BANCORP?
Самая низкая цена VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) за год составила 23.75. Сравнение с текущими 26.23 и 23.75 - 26.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VLYPN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций VLYPN?
В прошлом VALLEY NATIONAL BANCORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.11 и 2.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.11
- Open
- 26.05
- Bid
- 26.23
- Ask
- 26.53
- Low
- 26.01
- High
- 26.32
- Объем
- 44
- Дневное изменение
- 0.46%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 4.42%
- Годовое изменение
- 2.10%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%