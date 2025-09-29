КотировкиРазделы
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP

26.23 USD 0.12 (0.46%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VLYPN за сегодня изменился на 0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.01, а максимальная — 26.32.

Следите за динамикой VALLEY NATIONAL BANCORP. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций VLYPN сегодня?

VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) сегодня оценивается на уровне 26.23. Инструмент торгуется в пределах 0.46%, вчерашнее закрытие составило 26.11, а торговый объем достиг 44. Всю динамику можно отследить на ценовом графике VLYPN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VALLEY NATIONAL BANCORP?

VALLEY NATIONAL BANCORP в настоящее время оценивается в 26.23. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.10% и USD. Отслеживайте движения VLYPN на графике в реальном времени.

Как купить акции VLYPN?

Вы можете купить акции VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) по текущей цене 26.23. Ордера обычно размещаются около 26.23 или 26.53, тогда как 44 и 0.69% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения VLYPN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции VLYPN?

Инвестирование в VALLEY NATIONAL BANCORP предполагает учет годового диапазона 23.75 - 26.82 и текущей цены 26.23. Многие сравнивают 1.75% и 4.42% перед размещением ордеров на 26.23 или 26.53. Изучайте ежедневные изменения цены VLYPN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VALLEY NATIONAL BANCORP?

Самая высокая цена VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) за последний год составила 26.82. Акции заметно колебались в пределах 23.75 - 26.82, сравнение с 26.11 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VALLEY NATIONAL BANCORP на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VALLEY NATIONAL BANCORP?

Самая низкая цена VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) за год составила 23.75. Сравнение с текущими 26.23 и 23.75 - 26.82 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения VLYPN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций VLYPN?

В прошлом VALLEY NATIONAL BANCORP проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.11 и 2.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.01 26.32
Годовой диапазон
23.75 26.82
Предыдущее закрытие
26.11
Open
26.05
Bid
26.23
Ask
26.53
Low
26.01
High
26.32
Объем
44
Дневное изменение
0.46%
Месячное изменение
1.75%
6-месячное изменение
4.42%
Годовое изменение
2.10%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.