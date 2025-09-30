- Aperçu
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP
Le taux de change de VLYPN a changé de 0.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 26.01 et à un maximum de 26.32.
Suivez la dynamique VALLEY NATIONAL BANCORP. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action VLYPN aujourd'hui ?
L'action VALLEY NATIONAL BANCORP est cotée à 26.17 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.23%, a clôturé hier à 26.11 et son volume d'échange a atteint 46. Le graphique en temps réel du cours de VLYPN présente ces mises à jour.
L'action VALLEY NATIONAL BANCORP verse-t-elle des dividendes ?
VALLEY NATIONAL BANCORP est actuellement valorisé à 26.17. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 1.87% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de VLYPN.
Comment acheter des actions VLYPN ?
Vous pouvez acheter des actions VALLEY NATIONAL BANCORP au cours actuel de 26.17. Les ordres sont généralement placés à proximité de 26.17 ou de 26.47, le 46 et le 0.46% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de VLYPN sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action VLYPN ?
Investir dans VALLEY NATIONAL BANCORP implique de prendre en compte la fourchette annuelle 23.75 - 26.82 et le prix actuel 26.17. Beaucoup comparent 1.51% et 4.18% avant de passer des ordres à 26.17 ou 26.47. Consultez le graphique du cours de VLYPN en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VALLEY NATIONAL BANCORP ?
Le cours le plus élevé de VALLEY NATIONAL BANCORP l'année dernière était 26.82. Au cours de 23.75 - 26.82, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 26.11 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VALLEY NATIONAL BANCORP sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VALLEY NATIONAL BANCORP ?
Le cours le plus bas de VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) sur l'année a été 23.75. Sa comparaison avec 26.17 et 23.75 - 26.82 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de VLYPN sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action VLYPN a-t-elle été divisée ?
VALLEY NATIONAL BANCORP a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 26.11 et 1.87% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 26.11
- Ouverture
- 26.05
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Plus Bas
- 26.01
- Plus Haut
- 26.32
- Volume
- 46
- Changement quotidien
- 0.23%
- Changement Mensuel
- 1.51%
- Changement à 6 Mois
- 4.18%
- Changement Annuel
- 1.87%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4