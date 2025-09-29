- Panorámica
VLYPN: VALLEY NATIONAL BANCORP
El tipo de cambio de VLYPN de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 26.01, mientras que el máximo ha alcanzado 26.32.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VALLEY NATIONAL BANCORP. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de VLYPN hoy?
VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) se evalúa hoy en 26.17. El instrumento se negocia dentro de 0.23%; el cierre de ayer ha sido 26.11 y el volumen comercial ha alcanzado 46. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios VLYPN en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VALLEY NATIONAL BANCORP?
VALLEY NATIONAL BANCORP se evalúa actualmente en 26.17. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 1.87% y USD. Monitoree los movimientos de VLYPN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de VLYPN?
Puede comprar acciones de VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) al precio actual de 26.17. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 26.17 o 26.47, mientras que 46 y 0.46% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de VLYPN en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de VLYPN?
Invertir en VALLEY NATIONAL BANCORP implica tener en cuenta el rango anual 23.75 - 26.82 y el precio actual 26.17. Muchos comparan 1.51% y 4.18% antes de colocar órdenes en 26.17 o 26.47. Estudie los cambios diarios de precios de VLYPN en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VALLEY NATIONAL BANCORP?
El precio más alto de VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) en el último año ha sido 26.82. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 23.75 - 26.82, una comparación con 26.11 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VALLEY NATIONAL BANCORP en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VALLEY NATIONAL BANCORP?
El precio más bajo de VALLEY NATIONAL BANCORP (VLYPN) para el año ha sido 23.75. La comparación con los actuales 26.17 y 23.75 - 26.82 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de VLYPN en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de VLYPN?
En el pasado, VALLEY NATIONAL BANCORP ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 26.11 y 1.87% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 26.11
- Open
- 26.05
- Bid
- 26.17
- Ask
- 26.47
- Low
- 26.01
- High
- 26.32
- Volumen
- 46
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 1.51%
- Cambio a 6 meses
- 4.18%
- Cambio anual
- 1.87%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.