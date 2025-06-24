Moedas / VCIG
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
VCIG: VCI Global Limited
10.04 USD 1.71 (14.55%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do VCIG para hoje mudou para -14.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.90 e o mais alto foi 11.28.
Veja a dinâmica do par de moedas VCI Global Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCIG Notícias
- VCI Global cancela aquisição de participação de 20% na QuantGold
- VCI Global rescinds acquisition of 20% stake in QuantGold
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- E.U.A. - Ações fecharam o pregão inalteradas e o Índice Dow Jones Industrial Average recuou 0,59%
- VCI Global launches RWA consultancy to tap into $16 trillion market
- VCI Global’s fintech arm Credilab grows loan book to $35 million
- VCI Global secures $22 million sovereign AI infrastructure contract
- VCI Global stock soars after securing $22M AI infrastructure contract
- VCI Global launches energy subsidiary targeting clean infrastructure market
- Why VCI Global Stock Is Gaining Today - VCI Global (NASDAQ:VCIG)
- VCI Global forms bitcoin-backed joint venture for asset tokenization
- VCI Global secures $2 billion bitcoin partnership for asset tokenization
- VCI Global secures deals and AI projects following ASEAN summit
- VCI Global secures $51 million convertible note, allocates $20 million to bitcoin
- VCI Global secures $51 million convertible note, plans bitcoin reserve
- VCI Global appoints Dr. Chan Wai Mun as Chief AI & Data Officer
- VCI Global names Dr. Chan Wai Mun as chief AI & data officer
- VCI Global stock soars after acquiring fund management firm
- VCI Global appoints Jane Teh as chief AI security officer
- VCI Global stock rises after acquiring encryption hardware company
- VCI Global acquires encryption hardware firm with 129 patents
- VCI Global appoints Alex Chua as executive director and Singapore CEO
- VCIG’s Consulting Arm, V Capital Consulting Group, Secures IPO Advisory Mandate with Malaysia’s Leading Cloud Tax Platform
- VCI Global launches encrypted AI platform QuantGold
Faixa diária
9.90 11.28
Faixa anual
0.28 15.45
- Fechamento anterior
- 11.75
- Open
- 10.93
- Bid
- 10.04
- Ask
- 10.34
- Low
- 9.90
- High
- 11.28
- Volume
- 297
- Mudança diária
- -14.55%
- Mudança mensal
- 1203.90%
- Mudança de 6 meses
- 2181.82%
- Mudança anual
- 28.06%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh