货币 / VCIG
VCIG: VCI Global Limited
9.60 USD 0.40 (4.00%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VCIG汇率已更改-4.00%。当日，交易品种以低点9.53和高点10.30进行交易。
关注VCI Global Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
VCIG新闻
- 美国股市涨跌不一；截至收盘道琼斯工业平均指数下跌0.59%
- VCI Global launches RWA consultancy to tap into $16 trillion market
- VCI Global’s fintech arm Credilab grows loan book to $35 million
- VCI Global secures $22 million sovereign AI infrastructure contract
- VCI Global stock soars after securing $22M AI infrastructure contract
- VCI Global launches energy subsidiary targeting clean infrastructure market
- Why VCI Global Stock Is Gaining Today - VCI Global (NASDAQ:VCIG)
- VCI Global forms bitcoin-backed joint venture for asset tokenization
- VCI Global secures $2 billion bitcoin partnership for asset tokenization
- VCI Global secures deals and AI projects following ASEAN summit
- VCI Global secures $51 million convertible note, allocates $20 million to bitcoin
- VCI Global appoints Dr. Chan Wai Mun as Chief AI & Data Officer
- VCI Global stock soars after acquiring fund management firm
- VCI Global appoints Jane Teh as chief AI security officer
- VCI Global stock rises after acquiring encryption hardware company
- VCI Global appoints Alex Chua as executive director and Singapore CEO
- VCIG’s Consulting Arm, V Capital Consulting Group, Secures IPO Advisory Mandate with Malaysia’s Leading Cloud Tax Platform
- VCI Global launches encrypted AI platform QuantGold
- VCI Global projects 41% revenue jump, plans Q3 IPO for subsidiary
- VCI Global announces Project QG for AI and data sovereignty
日范围
9.53 10.30
年范围
0.28 12.66
- 前一天收盘价
- 10.00
- 开盘价
- 10.20
- 卖价
- 9.60
- 买价
- 9.90
- 最低价
- 9.53
- 最高价
- 10.30
- 交易量
- 365
- 日变化
- -4.00%
- 月变化
- 1146.75%
- 6个月变化
- 2081.82%
- 年变化
- 22.45%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值