Валюты / VCIG
VCIG: VCI Global Limited
10.00 USD 9.61 (2464.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VCIG за сегодня изменился на 2464.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.86, а максимальная — 12.66.
Следите за динамикой VCI Global Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VCIG
- Рынок акций США закрылся разнонаправленно, Dow Jones снизился на 0,59%
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.59%
- VCI Global launches RWA consultancy to tap into $16 trillion market
- VCI Global’s fintech arm Credilab grows loan book to $35 million
- VCI Global secures $22 million sovereign AI infrastructure contract
- VCI Global stock soars after securing $22M AI infrastructure contract
- VCI Global launches energy subsidiary targeting clean infrastructure market
- Why VCI Global Stock Is Gaining Today - VCI Global (NASDAQ:VCIG)
- VCI Global forms bitcoin-backed joint venture for asset tokenization
- VCI Global secures $2 billion bitcoin partnership for asset tokenization
- VCI Global secures deals and AI projects following ASEAN summit
- VCI Global secures $51 million convertible note, allocates $20 million to bitcoin
- VCI Global secures $51 million convertible note, plans bitcoin reserve
- VCI Global appoints Dr. Chan Wai Mun as Chief AI & Data Officer
- VCI Global names Dr. Chan Wai Mun as chief AI & data officer
- VCI Global stock soars after acquiring fund management firm
- VCI Global appoints Jane Teh as chief AI security officer
- VCI Global stock rises after acquiring encryption hardware company
- VCI Global acquires encryption hardware firm with 129 patents
- VCI Global appoints Alex Chua as executive director and Singapore CEO
- VCIG’s Consulting Arm, V Capital Consulting Group, Secures IPO Advisory Mandate with Malaysia’s Leading Cloud Tax Platform
- VCI Global launches encrypted AI platform QuantGold
- VCI Global projects 41% revenue jump, plans Q3 IPO for subsidiary
- VCI Global announces Project QG for AI and data sovereignty
Дневной диапазон
9.86 12.66
Годовой диапазон
0.28 12.66
- Предыдущее закрытие
- 0.39
- Open
- 11.36
- Bid
- 10.00
- Ask
- 10.30
- Low
- 9.86
- High
- 12.66
- Объем
- 438
- Дневное изменение
- 2464.10%
- Месячное изменение
- 1198.70%
- 6-месячное изменение
- 2172.73%
- Годовое изменение
- 27.55%
