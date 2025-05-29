КотировкиРазделы
Валюты / VCIG
Назад в Рынок акций США

VCIG: VCI Global Limited

10.00 USD 9.61 (2464.10%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс VCIG за сегодня изменился на 2464.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.86, а максимальная — 12.66.

Следите за динамикой VCI Global Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости VCIG

Дневной диапазон
9.86 12.66
Годовой диапазон
0.28 12.66
Предыдущее закрытие
0.39
Open
11.36
Bid
10.00
Ask
10.30
Low
9.86
High
12.66
Объем
438
Дневное изменение
2464.10%
Месячное изменение
1198.70%
6-месячное изменение
2172.73%
Годовое изменение
27.55%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.