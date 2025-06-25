Divisas / VCIG
VCIG: VCI Global Limited
11.75 USD 1.75 (17.50%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de VCIG de hoy ha cambiado un 17.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.50, mientras que el máximo ha alcanzado 15.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VCI Global Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VCIG News
- VCI Global rescinde adquisición del 20% de participación en QuantGold
- Las bolsas de valores de Estados Unidos se mostraron sin cambios al cierre; el Dow Jones Industrial Average perdió un 0.59%
- VCI Global launches RWA consultancy to tap into $16 trillion market
- VCI Global’s fintech arm Credilab grows loan book to $35 million
- VCI Global secures $22 million sovereign AI infrastructure contract
- VCI Global stock soars after securing $22M AI infrastructure contract
- VCI Global launches energy subsidiary targeting clean infrastructure market
- Why VCI Global Stock Is Gaining Today - VCI Global (NASDAQ:VCIG)
- VCI Global forms bitcoin-backed joint venture for asset tokenization
- VCI Global secures $2 billion bitcoin partnership for asset tokenization
- VCI Global secures deals and AI projects following ASEAN summit
- VCI Global secures $51 million convertible note, allocates $20 million to bitcoin
- VCI Global secures $51 million convertible note, plans bitcoin reserve
- VCI Global appoints Dr. Chan Wai Mun as Chief AI & Data Officer
- VCI Global names Dr. Chan Wai Mun as chief AI & data officer
- VCI Global stock soars after acquiring fund management firm
- VCI Global appoints Jane Teh as chief AI security officer
- VCI Global stock rises after acquiring encryption hardware company
- VCI Global acquires encryption hardware firm with 129 patents
- VCI Global appoints Alex Chua as executive director and Singapore CEO
- VCIG’s Consulting Arm, V Capital Consulting Group, Secures IPO Advisory Mandate with Malaysia’s Leading Cloud Tax Platform
Rango diario
9.50 15.45
Rango anual
0.28 15.45
- Cierres anteriores
- 10.00
- Open
- 10.20
- Bid
- 11.75
- Ask
- 12.05
- Low
- 9.50
- High
- 15.45
- Volumen
- 1.906 K
- Cambio diario
- 17.50%
- Cambio mensual
- 1425.97%
- Cambio a 6 meses
- 2570.45%
- Cambio anual
- 49.87%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B