VCIG: VCI Global Limited

11.75 USD 1.75 (17.50%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de VCIG de hoy ha cambiado un 17.50%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.50, mientras que el máximo ha alcanzado 15.45.

Rango diario
9.50 15.45
Rango anual
0.28 15.45
Cierres anteriores
10.00
Open
10.20
Bid
11.75
Ask
12.05
Low
9.50
High
15.45
Volumen
1.906 K
Cambio diario
17.50%
Cambio mensual
1425.97%
Cambio a 6 meses
2570.45%
Cambio anual
49.87%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B